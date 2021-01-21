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İSLAM Üç aylar ne zaman 2021?
İSLAM

Üç aylar ne zaman 2021?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını ifade eden mübarek üç aylar yaklaşıyor. İnananların ibadetle geçireceği kutlu ayların 2021'de hangi tarihte başlayacağı merak edilmekte. Peki, Üç aylar ne zaman 2021?

Yeniakit Publisher
2021-01-21 23:34:00 -
Üç aylar ne zaman 2021?

İslam aleminin merakla beklediği üç aylar için heyecan dorukta. Yurt genelindeki binlerce inanan vatandaşımız, merakla üç ayların ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Üç aylar ne zaman 2021?

Üç aylardan ilki Recep 13 Şubat Cumartesi başlayacak. Şaban ayı 14 Mart Pazar günü, Ramazan ayı da 13 Nisan Salı günü başlamış olacak. Bu mübarek üç aylar içerisinde de Regaib Kandili, Miraç Kandili, Beraat Kandilini ve Kadir Gecesi bulunuyor.

Yılın ilk kandili Recep ayı içerisinde olana Regaip'tir ve 18 Şubat'ta idrak edilecektir. Miraç Kandili ise 10 Mart Çarşamba günü yerine getirilecek.

Şaban ayı içinde olan Berat Kandili 27 Mart Cumartesi'ye denk geliyor.

Ramazan ayında idrak edilecek olan Kadir Gecesi 2021 yılında 8 Mayıs Cumartesi günüdür.

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