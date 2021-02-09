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İSLAM Üç aylar hangi gün başlıyor? Üç ayların hükmü nedir?
İSLAM

Üç aylar hangi gün başlıyor? Üç ayların hükmü nedir?

Üç aylar ne zaman? Ramazan ayının habercisi üç aylara kısa bir zaman kaldı. Milyonlarca kişi üç ayların ne zaman başlayacağını, hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, üç aylar ne zaman? Üç ayların hükmü nedir?

Yeniakit Publisher
2021-02-09 13:10:00 -
Üç aylar hangi gün başlıyor? Üç ayların hükmü nedir?

Şubat ayıyla birlikte milyonlarca kişi üç ayların ne zaman ayın kaçında başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, üç aylar hangi güne denk geliyor?

Üç aylar hangi gün başlıyor?

Halk arasında üç aylar olarak ifade edilen Recep, Şaban ve Ramazan ayı son derece önemlidir. Bu yıl üç aylar 13 Şubat Cumartesi günü başlayacak. Regaib kandili ise 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.

Üç ayların hükmü nedir?

Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

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