Üç aylar duası nedir? Üç aylar duası nasıl okunur?

Üç aylar duası | Üç aylar 13 Şubat Cumartesi günü başlayacak. Milyonlarca kişi üç aylarda hangi ibadetleri yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, üç aylar duası nedir?

Üç aylar nedir?

Üç aylar veya Mübarek üç aylar, Hicri takvimde mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.

Üç aylar duası nedir?

Pek çok kişi üç aylara kısa bir zaman kala, üç aylar duasının ne olduğunu nasıl okunduğunu araştırmaya başlıyor.

Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “ Ey Allah’ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.”

Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;” Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır.” Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.