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Teknoloji Üç Akıncı İHA daha göreve hazırlandı
Teknoloji

Üç Akıncı İHA daha göreve hazırlandı

Türkiye'nin havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarını karşılayacak olan 3 Akıncı İHA'nın (İnsansız Hava Aracı) Çorlu'daki muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 10:39:00 -
Üç Akıncı İHA daha göreve hazırlandı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarını karşılayarak Kara Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak olan üç adet Akıncı İHA, Çorlu'daki Hava Meydan Komutanlığımızda muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladı. Göreve başlayacak olan Akıncı İHA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun."

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