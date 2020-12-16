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Teknoloji Ubisoft fiyatı 170 TL olan oyunu ücretsiz yaptı
Teknoloji

Ubisoft fiyatı 170 TL olan oyunu ücretsiz yaptı

Dijital oyun dünyasında ücretsiz oyun furyası devam ediyor. Epic Games‘ten sonra Ubisoft’ta 5 gün boyunca ücretsiz oyun vereceğini açıkladı. Ubisoft ilk gün ücretsiz olarak Starlink: Battle for Atlas Digital Edition oyununu ücretsiz sundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 12:13:00 -
Ubisoft fiyatı 170 TL olan oyunu ücretsiz yaptı

14 Aralık’tan 19 Aralık’a kadar ücretsiz oyun sunacağını açıklayan Ubisoft, ilk ücretsiz oyununu açıkladı. Büyük oyun yapımcılarından olan Ubisoft, “Mutlu Tatiller Hediyesi” kapsamında Starlink: Battle for Atlas Digital Edition oyununu ücretsiz sundu.

Bugün ücretsiz olan oyun, güzel ve akıcı grafiklere sahip eğlenceli bir oyun. Oyunda Atlas yıldız sisteminin ortasında nesli tükenmiş bir ırkın ardında bıraktığı antik teknolojiyi kendi amacı için kullanan Grax’ı durdurmaya çalışıyorsunuz. Yalnızca PC platformu için yayınlanan oyun Çarşamba günü 16:00’ya kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Oyunu kütüphanenize bu bağlantı üzerinden ekleyebilirsiniz.

Starlink: Battle for Atlas Digital Edition sistem gereksinimleri

Minimum

CPU: Intel Core i5-2500K 3.3 GHz, AMD FX-6350 3.9 GHz

GPU: NVIDIA GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon HD 7850

Video belleği: 2 GB

RAM: 8 GB

OS: Windows 7/8/10 (64 bit)

DirectX: 11

Önerilen

CPU: Intel Core i5-4590 3.3 GHz, AMD FX-8350 4.0 GHz

GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon R9 290X

Video belleği: 4 GB

RAM: 8 GB (çift kanal)

OS: Windows 7/8/10 (64 bit)

DirectX: 11

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