Ubisoft fiyatı 170 TL olan oyunu ücretsiz yaptı
Dijital oyun dünyasında ücretsiz oyun furyası devam ediyor. Epic Games‘ten sonra Ubisoft’ta 5 gün boyunca ücretsiz oyun vereceğini açıkladı. Ubisoft ilk gün ücretsiz olarak Starlink: Battle for Atlas Digital Edition oyununu ücretsiz sundu.
14 Aralık’tan 19 Aralık’a kadar ücretsiz oyun sunacağını açıklayan Ubisoft, ilk ücretsiz oyununu açıkladı. Büyük oyun yapımcılarından olan Ubisoft, “Mutlu Tatiller Hediyesi” kapsamında Starlink: Battle for Atlas Digital Edition oyununu ücretsiz sundu.
Bugün ücretsiz olan oyun, güzel ve akıcı grafiklere sahip eğlenceli bir oyun. Oyunda Atlas yıldız sisteminin ortasında nesli tükenmiş bir ırkın ardında bıraktığı antik teknolojiyi kendi amacı için kullanan Grax’ı durdurmaya çalışıyorsunuz. Yalnızca PC platformu için yayınlanan oyun Çarşamba günü 16:00’ya kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Oyunu kütüphanenize bu bağlantı üzerinden ekleyebilirsiniz.
Starlink: Battle for Atlas Digital Edition sistem gereksinimleri
Minimum
CPU: Intel Core i5-2500K 3.3 GHz, AMD FX-6350 3.9 GHz
GPU: NVIDIA GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon HD 7850
Video belleği: 2 GB
RAM: 8 GB
OS: Windows 7/8/10 (64 bit)
DirectX: 11
Önerilen
CPU: Intel Core i5-4590 3.3 GHz, AMD FX-8350 4.0 GHz
GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon R9 290X
Video belleği: 4 GB
RAM: 8 GB (çift kanal)
OS: Windows 7/8/10 (64 bit)
DirectX: 11