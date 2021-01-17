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Ekonomi Uber’e erişim engeli resmen kaldırıldı
Ekonomi

Uber’e erişim engeli resmen kaldırıldı

Uber’e erişim engeli Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bağlı faaliyet gösteren Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) tarafından resmen kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 14:05:00 -
Uber’e erişim engeli resmen kaldırıldı

Uber Türkiye’den yapılan açıklamada, istinaf mahkemesinin 24 Aralık 2020’de aldığı kararla Uber’e Türkiye’den erişim engelinin kaldırıldığı hatırlatıldı. Bu kararın ardından erişim engelinin BTK’ya bağlı faaliyet gösteren Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından da resmen kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada, erişim engelinin kalkmasıyla Uber’in, Türkiye’de tekrar erişilebilir hale geldiği ve faaliyetlerine sarı taksiler ile çalışarak devam edebileceği, Uber internet sitesinin de Türkiye’den erişime tekrar açıldığı kaydedildi. Erişim engelinin kalkmasıyla Uber uygulamasında UberTaksi hizmetinin sunulabileceği bildirilen açıklamada, Uber uygulamasının İstanbul’da 14 bin 500 taksi sürücüsü tarafından halihazırda kullanıldığı aktarıldı. Öte yandan, Uber resmi hesabı Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, “Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibarıyla resmen kaldırıldı. Tüm İstanbullulara tekrardan merhaba” ifadeleri kullanıldı.

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