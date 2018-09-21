UBER’den flaş hamle… Satın almaya hazırlanıyor

Uber, kendisiyle aynı iş kolunda faaliyet gösteren Dubai merkezli ulaştırma servisi Careem'i satın almak için 2.5 milyar dolar değerinde bir teklif sundu.

Bloomberg'in haberine göre, henüz nihai bir karara ulaşılmazken anlaşmanın olmayabileceği de belirtiliyor.

İki firmanın, geçtiğimiz temmuz ayında Orta Doğu'da maliyeti gittikçe artan rekabet için hizmetlerini birleştirmek için görüşmelere başladığı da iddia edilmişti.

İSTANBUL'DA VIP FAALİYETİNİ DURDURMUŞTU

Uber'in Careem'i satın alacağına dair haberler yine ortaya atılmış ve 1 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtilen görüşmeler için şirketin sözcüsü Maha Abouelenein, "Dedikodulara yorum yapmıyoruz. Yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazarlarımızdaki payımızı platformumuza katacağımız yeni ürün ve hizmetlerle katlamak istiyoruz. Daha yeni başlıyoruz." demişti.

Uber, İstanbul'da faaliyetlerini sürdürürken, Careem yasal düzenlemeden sonra durum netleşene kadar İstanbul ve Adana'daki 9+1 VIP hizmetini durdurmuş ve sadece taksi çağırma hizmeti olarak faaliyet göstereceğini açıklamıştı.

GELECEK SENE HALKA ARZ EDİLECEK

Gelecek yıl halka arzı planlanan Uber, ana iş kolunda yeni oyuncuların çıkması ve rekabetin sertleşmesi nedeniyle bir süredir yeni büyüme ve faaliyet alanları üzerine yoğunlaşıyor.

Uber, nisan ayında yemek teslimat ve nakliye işine de girmiş, ayrıca ABD'li yolculara otomobil yerine alternatif yaratmak için elektrikli bisiklet girişimi JUMP firmasını da satın almıştı.