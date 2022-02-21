Uber yeniden 8 kişilik araçlarla hizmet vermeye başladı. Peki, Uber Siyah Taksi ücretleri ne kadar?

Uber siyah taksi ücreti! Uber siyah taksi kaç kişilik?

Türkiye'de yasaklanan ancak açtığı davayı kazanınca sarı ve turkuaz taksilere aracılık yapan Uber bu kez Siyah Taksi açıklaması yaptı.

Uber Türkiye Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Uber Siyah Taksi İstanbul'da! 8 yolcu kapasiteli, aileler ve arkadaş grupları için daha geniş oturma alanına sahip araçlarla Siyah Taksi artık Uber ayrıcalığıyla hizmetinizde" denildi.

Açıklamada, "Siyah Taksi hizmeti yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 28.12.2016 tarih ve 2016 / 9-6 sayılı kararı ile düzenlenen siyah renk lüks taksi olarak kullanılabilecek tahditli ticari taksi plakası taşıyan araçlar tarafından sunulmaktadır. Fiyatlandırma İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından belirlenen Siyah Taksi taksimetre fiyat tarifesine göre yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün (TUHİM) aktardığı bilgilere göre siyah taksi hizmeti sarı ve turkuaz taksilere göre daha pahalı. Uber'in sistemine dahil olan lüks taksilerin fiyatı hesaplaması da sarı taksilere göre yüzde 40 oranında fazla çıkıyor.

Açılış ücreti 11.90 TL olan siyah taksilerin kilometre başına ücreti 7.65 TL. Siyah taksilerde miminum ücret ise 34 lira.

Yaygın olarak kullanılan sarı taksilerin açılış ücreti 7.00 TL, kilometre başına ücreti 4.50 TL ve yolculuk başına minimum ücreti ise 20.00 TL.