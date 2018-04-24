Uber kullanıcılarına müjde! O yenilik sayesinde kullanıcılar rahat bir nefes alacak

Uber hem ülkemizde hem de dünya genelinde günden güne popülaritesini artıran bir servis. Bu kadar gündemde olunca da haliyle güvenlik önlemleri de daha çok tartışılmaya başlandı. Uber'e bu konuda en çok yöneltilen eleştiri ise, sürücülerin daha önce hizmet verdiği müşterilerin adres bilgilerine istedikleri zaman ulaşabilmeleri.



UYGULAMA SİLİNSE BİLE BİLGİLER SAKLI KALIYORDU



Hatta bu uygulamayı silmek bile, bu bilgilerin görülmesini engellemiyor. Ancak Uber'den gelen açıklamalara göre bu durum kısa bir süre içinde değişecek. Gizmodo isimli internet sitesine konuşan üst düzey bir Uber yetkilisi, firmanın en önemli önceliğinin kullanıcı bilgilerinin gizliliği olduğunu ve Uber'in de bu konu üzerinde çalıştığını belirtti.

Açıklamanın devamında, yapılacak güncelleme ile birlikte her müşterinin konum bilgileri hizmet alışverişinin tamamlanmasının ardından standart olarak gizli konumuna getirileceği ve bu sayede sürücülerin bu bilgilere bir daha ulaşamayacağı belirtildi.