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Gündem Uber bir ilde daha hizmete başladı
Gündem

Uber bir ilde daha hizmete başladı

Bir süre Türkiye'deki faaliyetlerine ara veren Uber, İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir’de de hizmete başladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 16:43:00 -
Uber bir ilde daha hizmete başladı

Şehir içi dijital taşıma platformu Uber, İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir’de de sarı taksilerle hizmet vermeye başladı.

Uber'in yeniden İzmir'de faaliyet göstereceği belirtildi.

Şirket, İzmir'e yeniden gelişi adına tüm kullanıcılarına İzmir’de 40 TL’ye kadar bir ücretsiz yolculuk da hediye edecek.

Uber kullanıcıları MERHABAIZMIR kodu ile ücretsiz yolculuk imkanından faydalanabilecekler.

Uber’in kendi araç filosuyla hizmet vermesi Birleşik Taksiciler Derneği’nin açtığı davada mahkeme tarafından yasaklanmıştı.

Uber’in İstanbul, Ankara ve İzmir’de sarı taksi ve turkuaz taksi hizmeti sağlıyor ancak geçmişteki “XL” hizmeti mahkeme kararı gereğince sürmüyor.

 

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