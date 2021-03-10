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Gündem Uber Ankara'da hizmete yeniden başladı
Gündem

Uber Ankara'da hizmete yeniden başladı

Bir süre Türkiye'de faaliyetlerine ara veren Uber, Ankara'da yeniden hizmete başladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 12:33:00 -
Uber Ankara'da hizmete yeniden başladı

Uber'in, İstanbul'da hizmet vermeye başladığı 2014'ten beri popüler bir güvenli ulaşım seçeneği haline geldiği belirtilen açıklamada, Türkiye'de 4,7 milyondan fazla kişi tarafından indirilen uygulamanın İstanbul'da 18 bin taksi sürücüsü tarafından kullanıldığı aktarıldı.

Ankara'da hizmete başlandı

Açıklamada, "MERHABAANKARA" kodunu kullanarak mart ve nisan boyunca Ankara'da yapılacak bir yolculuğun 40 liraya kadarlık tutarının hediye olacağı bilgisi verildi.

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