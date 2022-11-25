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Dünya UAEA’dan nükleer kaza uyarısı
Dünya

UAEA’dan nükleer kaza uyarısı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'daki nükleer santrallerin güvenliğinin sağlanması ve muhtemel bir nükleer kazanın yaşanmaması için hemen harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 04:05:00 -
UAEA’dan nükleer kaza uyarısı

Grossi, Twitter’dan paylaştığı video mesajda, başta Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya olmak üzere Ukrayna’daki diğer nükleer tesislerin içinde bulunduğu duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Bu ülkedeki tüm nükleer tesislerin emniyet ve güvenliğinin Ajansı kaygılandıran en önemli husus olduğunu UAEA müfettişlerinin yardım ve destekte bulunmak üzere bu tesiste görev aldıklarını hatırlattı.

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Grossi şunları kaydetti:

"Zaporijya tesisi etrafında nükleer emniyet ve güvenliğin korunduğu bir bölge oluşturma yolunda ilerleme kaydediyoruz. Ancak dünya Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya’ya ilişkin tehlikeli duruma odaklanmışken ülkenin diğer nükleer tesislerini unutmamamız gerekiyor. Dün ilk defa ülkede faaliyet gösteren 4 nükleer santral Zaporijya, Rivne, Güney Ukrayna ve Hmelnitski dış güç kaynağını kaybetti. Bunların tamamının ana elektrik hattıyla bağlantısı koptu. Bu santrallerin tamamı nükleer güvenlik ve emniyet için gerekli olan elektriği sağlayabilmek amacıyla acil durum jeneratörlerini kullanmak zorunda kaldı."

Bu gelişmenin ciddi oranda kaygıya neden olduğunu vurgulayan Grossi, savaşın başlamasıyla birlikte nükleer santrallerin güvenliğine ilişkin 7 temel maddenin önemine işaret ettiğini anımsatarak ülkedeki nükleer santrallerin bir daha benzer bir tehlikeyle karşı karşıya kalmaması için söz konusu maddelerin önemsenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Grossi, Ukraynalı yetkililerin, Ajanstan ülkedeki Çernobil de dahil 5 nükleer tesise yardım ve destek verilmesi talebinde bulunduğunu belirterek "Bu yardım görevi başladı. Nükleer santrallerin herhangi birinde nükleer kazayı önlemek için her şeyi yapmamız gerekiyor. Böyle bir durum sadece Ukrayna’da şahit olduğumuz korkunç acıya katkı sağlar. Şimdi harekete geçme vakti." dedi.

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