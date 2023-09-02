TZOB Genel Başkanı Bayraktar: “TMO’nun piyasaya girmesi sağlanmalıdır”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Aydın’da incir üreticileri ile bir araya geldi. Aydın’da incir haşatına katılan Bayraktar; “Bu sene rekoltenin 350 bin ton, kuru incir üretimimizin de 90 bin ton civarlarında olmasını bekliyoruz. Ayrıca 2019 yılındaki gibi TMO’nun fiyatların düşmesi halinde piyasaya girmesi ve alım yapması sağlanmalıdır” dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Aydın’ın Germencik ilçesi Mursallı Mahallesi’nde incir hasadına katıldı. İncir üreticileri ile bir araya gelen Bayraktar, beraberindeki heyetle birlikte incir bahçelerinde incelemelerde bulunarak, mahalle kahvesinde üreticilerin talep ve sorunlarını dinledi.



“Rekolteyi 350 bin ton bekliyoruz”

Bu yıl incirde rekolteyi 350 bin ton olarak beklediklerini ifade eden Bayraktar, “Bugün Aydın ilimizin Germencik ilçesinde incir hasadı yaptık. Tabi hasadın hem bölgemiz için hem ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. İncir çok önemli bir ürünümüz. Yani Türkiye’nin ekolojik üstünlüğe bağlı üretim yaptığı bir ürünümüz. Bunu da zaten rakamlar gösteriyor. Ege Bölgesi gerçekten ekoloji anlamında incir üretimine çok müsait bir bölge. Çok başarılı üretim yapan bir bölge. Dünyada taze incir üretiminin yaklaşık yüzde 24’ünü yapıyoruz, üretiyoruz. Bu önemli bir rakam. Yine kuru incir üretiminin yaklaşık olarak yüzde 55’ini Türkiye yapıyor. Bu önemli bir rakam. Yine dünya incir ihracatında baktığımızda Türkiye yüzde 53 ile birinci sırada. Dünyada en fazla ihracat yapan konumunda. Bunun dışında tabi üretimimizin arttığını görüyoruz. Yaklaşık 2010 yıllarında 255 bin ton civarında olan incir üretimimizin bu sene aşağı yukarı 350 bin ton civarlarına gelmesini bekliyoruz. Yani rekolteyi 350 bin ton olarak bekliyoruz. Yine kuru incir üretiminin de 90 bin ton civarında olmasını bekliyoruz” dedi.



“Ekolojik üstünlüğü ürünlerimizi iyi korumalıyız”

Ekolojik üstünlüğe bağlı olan tüm ürünlerin çok iyi korunması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, “İncir çok önemli ürünümüz. Ekolojik üstünlüğe bağlı olduğu ve dünya ticaretinde de rakipsiz olduğumuz bir ürün. Ekolojik üstünlüğe bağlı olan ürünlerimizi çok iyi korumamız lazım. Gözümüzden sakınmamız lazım. Üretimini yaparken çok dikkatli olmamız lazım. Tabi kalite ve standart bu üretimde fevkalade önemli. Yine ihracatımızda zaman zaman bize engel olan aflatoksin üretimi önemli. Aflatoksin üremesini önleme noktasında bazı tedbirleri almamız lazım ve üreticimizin de bu manada eğitilmesi lazım” şeklinde konuştu.



“TMO’nun piyasaya girmesi sağlanmalı”

Bu yıl incir fiyatlarında yaşanabilecek bir düşüşün ardından Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) piyasaya girerek alım yapması gerektiğini sözlerine ekleyen Bayraktar; “Bunun dışında üreticilerimizin bizden bir talebi var. TMO Toprak Mahsulleri Ofisi, 2019 yılında incir alımı yapmıştı. Yine fiyatların düşmesi halinde Toprak Mahsulleri Ofisi, piyasaya girmesi ve incir alımı yapması bizden talep ediliyor. Bu da fevkalade önemli. Bir de bu incirin ihracatı genelde Avrupa Birliği’ne yapıyoruz. Dolayısıyla bunu dikkate alarak, iyi tarım uygulamalarına ve organik tarım üretimine önem vermemiz gerekiyor incirle alakalı. Bununla ilgili de çalışmalarımızın ve üretici eğitimlerinin yapılması gerekiyor” dedi.



“İlk yükleme tarihinin kaldırılması talep ediliyor”

İhracatta ilk yükleme tarihinin geç açıklanmasının üreticileri mağdur ettiğini ve üreticilerden ilk yükleme tarihinin kaldırılmasına yönelik taleplerin olduğunu dile getiren Bayraktar, “Bunun dışında özellikle bu bölge üreticilerinin bir sıkıntısı var. Onu söyleyelim. İhracatta ilk yükleme tarihi geç açıklanıyor diyorlar. Doğru, yani özellikle bu geç açıklama üreticimizi mağdur ediyor. Bu açıklama tarihinin de bu manada kaldırılmasını talep ediyorlar. Bir de bunun dışında tabi incir besin değeri açısından fevkalade bir ürün. Çok kıymetli bir ürün. Ve bu ürünün tanıtımını çok iyi yapmak zorundayız. Bu hem ülke insanımızın sağlıklı beslenmesi açısından önemli, hem ihracatımızın da daha fazla üretim yaparak ihracatımızın artması bakımından da çok önemli. Çünkü rakama baktığımızda aşağı yukarı 330 milyon dolar civarında ihracat yaptığımızı da görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu rakamın da tabi artması mümkün. Ben üreticilerimize, bol bereketli bir hasat diliyorum” dedi.