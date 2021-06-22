TYT sınav süresi 2021, TYT sınav süresi ne kadar? soruları 26-27 Haziran'da 2 milyon 607 bin 903 kişinin katılacağı 2021 YKS sınavı gününün gelip çatmış olması üniversite sınavına girecek adayları heyacanlandırmakta. İyi bir üniversite hayali kuran ve istediği üniversiteye girmek için gece gündüz demeden hazırlanan öğrenciler YKS sınav süresini araştırıyor. Peki PYKS sınav süresinde bir değişiklik oldu mu? YKS sınav süresi kaç dakika? TYT’de sınav süresi ne kadar? TYT sınav süresi kaç dakika 2021? İşte ÖSYM 2021 YKS TYT sınav süresine ilişkin detaylar.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavının ayrıntıları açıklandı. Sınav 26-27 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleşecek. Peki ÖSYM YKS sınav süresini değiştirdi mi? 2021 TYT sınav süresi ne kadar? AYT sınavı kaç dakika sürecek? İşte detaylar.

2021-YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde cumartesi günü saat 10.00’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), pazar günü saat 10.00’da Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve pazar günü saat 15.30’da Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek.

YKS TYT ne kadar?

ÖSYM 2021 YKS sınavına girecek adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verileceğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal medya hesabından YKS hakkında yaptığı paylaşımda, “Sınav binaları sınavdan önce detaylı olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecek. Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınız ile geliniz. Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak" ifadelerine yer verdi.

YKS’de hangi testler var?

TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

YKS TYT AYT sınav salonundan ne zaman çıkabilirim?

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların; TYT’de sınav süresinin ilk 120 dakikası, AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası, YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve her bir sınavın son 15 dakikası içerisinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Adaylar bu süreler dışında sınav evrakını teslim ederek sınav salonundan çıkabilirler.