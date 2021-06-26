Üniversite sınavının ilk aşaması olan TYT bugün gerçekleşti. Sınavın ardından pek çok kişi TYT’nin zor mu kolay mı olduğunu araştırıyor. Peki, TYT soruları nasıldı?

TYT sınavı nasıldı? 2021 YKS TYT sınavı kolay mıydı zor muydu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından TYT’nin tamamlandığını duyurdu. Aygün, “2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır" dedi.

YKS’nin ilk oturumu TYT 26 Haziran Cumartesi saat 10.15’te başladı. Sınavın tamamlanmasının ardından milyonlarca aday internette ‘Sınav zor muydum kolay mıydı?’ sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, TYT zor muydu?

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

135 dakikalık sınavın ardından adaylar sınavın zorluk seviyesini araştırmaya başladı. Sosyal medyaya göz attığımızda adayların bir kısmı TYT’nin normal bir zorluk seviyesinde olduğunu belirtirken bir grup ise oldukça zorlandıklarını ifade ediyor.