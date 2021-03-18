TYT sınavı 200 puan ve üzeri alanların başarı sırası, yüzdelik dilimleri nasıl hesaplanacak?

2021 ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. TYT, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecektir. AYT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir. YDT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

2020 YKS sınavında korona salgını nedeniyle AYT puanı 180’den 170’e düşürülmüştü. Peki 2021 YKS baraj puanı kaç? 2021 AYT barajı kaç? ÖSYM 2021 YKS başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

YKS başarı sırası yüzdelik dilim hesaplama!

2020-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların nihai başarı sıraları, yüzdelik dilimleri nasıl hesaplanacak? 2020-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, 2021-TYT nihai sınav puanlarının belirlenmesi ve bütün adayların 2021-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasında aşağıdaki yol izlenecektir: