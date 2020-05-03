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Aktüel

TYP’li güvenlik görevlileri işlerinde ’süreklilik’ istiyor

Rize’de Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında okullarda görevlendirilen güvenlik görevlileri, iş hayatlarında süreklilik istediklerini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 13:03:59 -
TYP’li güvenlik görevlileri işlerinde ’süreklilik’ istiyor

Rize’de Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında okullarda görevlendirilen güvenlik görevlileri, iş hayatlarında süreklilik istediklerini dile getirdi.


İŞKUR bünyesinde kura ile Toplum Yararına Programı kapsamında işe alınan özel güvenlik görevlileri, korona virüs nedeniyle okulların tatil edilmesiyle hastanelerde görevlendirildi. Hastanelerdeki görev süreleri de sona eren güvenlik görevlileri, basın açıklaması yaparak işlerinde ’süreklilik’ istedi. Rize’de bir okulun bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde toplanan özel güvenlik görevlileri adına konuşan Uğur Yıldız, kendilerine verilen görevleri kayıtsız şartsız yerine getirdiklerini dile getirerek, "Bizler TYP okul güvenlikleri olarak şartlar ne olursa olsun devletimizin bize verdiği görevi vatan aşkıyla yerine getirdiğimize inancımız tamdır. Gerek hastanelerde, gerekse okullarda ve devletimizin ihtiyaç duyduğu her yerde görevimizi koşulsuz şatsız kabul ettik. Covit-19 mücadelesinde yüreğimizdeki aile ve evlat özlemini dağlayıp, vatanımız ve milletimiz için görevimizi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yerine getirdik. Bizler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı TYP özel güvenlikler olarak süreklilik talep ediyoruz. Unutmayın çocuklarınız çocuklarımız, emanetiniz emanetimizdir" dedi.

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