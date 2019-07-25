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Tyler Boyd: "Harika bir kulübe geldim"

Beşiktaş’ın yeni transferi ABD’li futbolcu Tyler Boyd, siyah-beyazlılarda olduğu için mutluluğunu dile getirerek, "Harika bir kulübe geldim" dedi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:47
Tyler Boyd: "Harika bir kulübe geldim"

Beşiktaş’ın yeni transferi ABD’li futbolcu Tyler Boyd, siyah-beyazlılarda olduğu için mutluluğunu dile getirerek, "Harika bir kulübe geldim" dedi. Boyd ayrıca Beşiktaş’ı seçerek doğru tercih yaptığını açıkladı.


Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Saalfelden kasabasında sürdüren Beşiktaş’ta yeni transfer Tyler Boyd, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ta olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Boyd, "Gerçekten harika bir kulübe geldim. Çok büyük bir kulüp ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk geldiğim günden beri herkes bana kollarını açtı. Her şey çok güzel gidiyor. Burada Avusturya’daki koşullar da gayet güzel ve her şey müsait. Gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Buraya ilk geldiğim günden itibaren hem takım arkadaşlarım hem de teknik ekip beni çok iyi karşıladı. Bana ailenin bir parçası olduğumu hissettirdiler" diye konuştu.


Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın eski takımı Başakşehir’de güvendiği isimlerden olan Edin Visca’ya benzetilmesinin sorulması üzerine 24 yaşındaki futbolcu, "Burada tabi hocayla birlikte çalıştıkça onun oyun felsefesine ve benden beklentilerine alışmaya çalışıyorum. Kendimi başka oyuncularla karşılaştırmak istemiyorum" diye cevap verdi.



"Herhangi bir tercihim yok"


Abdullah Avcı ne görev verirse onu yapacağını söyleyen Boyd, "Pozisyonla ilgili sağ ya da sol taraf anlamında herhangi bir tercihim yok. Ama açık olarak oynamak isterim. Hocam ne görev verirse onu yapacağım. Benim öncelikli özelliklerim asist ve gol" şeklinde konuştu.


Vodafone Park’ın muazzam bir stat olduğunu belirten ABD’li futbolcu, "Vodafone Park ile ilgili tabi burada olmak heyecan verici. Muazzam bir stadyum. Burada oynamak için hazırlanıyorum" dedi.



"Beşiktaş’ı seçerek doğru tercih yaptım"


Transfer döneminde başka kulüplerden de teklif aldığını açıklayan başarılı futbolcu, "Beşiktaş’tan teklif almak çok heyecan vericiydi. Başka opsiyonlar da vardı ama ben Beşiktaş’ı tercih ettim. Öz güvenim de yüksek. Çok doğru bir tercih yaptım. Heyecan verici bir duygu ve süreç uzun sürdü. Ben de iş bitene kadar dolu dolu bir mutluluk yaşamadım. İş tamamlanınca da bu mutluluğu yaşadım. Gerçekten de burada olmak onur verici" ifadelerini kullandı.



"Beşiktaş’ta şampiyonluk birinci hedef"


Beşiktaş’ta şampiyonluğun birinci ve tek hedef olduğunu vurgulayan Boyd, "Burada şampiyonluğun Beşiktaş için her zaman birinci ve tek hedef olduğunu biliyorum. Beklentilerin olduğunun da farkındayım, iyi bir kadromuz var. Bu beklentilere karşılık vermek istiyoruz. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.



"Ricardo’dan öğreneceğim çok şey var"


Takımda aynı mevkisindeki diğer futbolcular olan Quaresma ve Lens hakkında da konuşan ise 24 yaşındaki futbolcu, "Bahsettiğiniz oyuncular ikisi de çok iyi oyuncu ve insanlar. Çok kısa süredir birlikteyiz. Ricardo, çok kaliteli bir oyuncu. Bu rekabet takım için çok sağlıklı bir rekabet olacaktır. Ben gencim ve Ricardo’dan öğreneceğim çok şey var" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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