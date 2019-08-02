TYF Rüzgar Sörfü/Slalom Türkiye Ligi
Funboard sınıfında düzenlenen yarışların ilk ayağı İzmir'in Urla ilçesinde başladı02 Ağustos 2019 Cuma 21:52
İZMİR(AA) - Funboard sınıfında düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Rüzgâr Sörfü/Slalom Türkiye Ligi’nin ilk ayağı İzmir'in Urla ilçesinde başladı.
Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışlara, 68 sörfçü kayıt yaptırdı.
Yarışların ilk ayağı yarın ve 4 Ağustos Pazar günü yapılacak yarışların ardından sona erecek.
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