TYF Rüzgar Sörfü/Slalom Türkiye Ligi Funboard sınıfında düzenlenen yarışların ilk ayağı İzmir'in Urla ilçesinde başladı



İZMİR(AA) - Funboard sınıfında düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Rüzgâr Sörfü/Slalom Türkiye Ligi’nin ilk ayağı İzmir'in Urla ilçesinde başladı. Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışlara, 68 sörfçü kayıt yaptırdı. Yarışların ilk ayağı yarın ve 4 Ağustos Pazar günü yapılacak yarışların ardından sona erecek.



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