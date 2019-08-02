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TYF Rüzgar Sörfü/Slalom Türkiye Ligi

Funboard sınıfında düzenlenen yarışların ilk ayağı İzmir'in Urla ilçesinde başladı

02 Ağustos 2019 Cuma 21:52
TYF Rüzgar Sörfü/Slalom Türkiye Ligi


İZMİR(AA) - Funboard sınıfında düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Rüzgâr Sörfü/Slalom Türkiye Ligi’nin ilk ayağı İzmir'in Urla ilçesinde başladı.

Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışlara, 68 sörfçü kayıt yaptırdı.

Yarışların ilk ayağı yarın ve 4 Ağustos Pazar günü yapılacak yarışların ardından sona erecek.


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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 21:52
  1. Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi
  2. Türkiye Rüzgâr Sörfü/Slalom Türkiye Ligi
  3. Türkiye Yelken Federasyonu

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