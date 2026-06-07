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Kültür - Sanat TYB İstanbul Şubesi'nde 'Mim Kemal Öke ile kültür' programı
Kültür - Sanat

TYB İstanbul Şubesi'nde 'Mim Kemal Öke ile kültür' programı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
TYB İstanbul Şubesi'nde 'Mim Kemal Öke ile kültür' programı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi, kültür ve düşünce dünyasının önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Şube, önümüzdeki günlerde Prof. Dr. Mim Kemal Öke’nin konuk olacağı kapsamlı bir söyleşiye ev sahipliği yapacak.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi, kültür ve düşünce dünyasının önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Şube, önümüzdeki günlerde Prof. Dr. Mim Kemal Öke’nin konuk olacağı kapsamlı bir söyleşiye ev sahipliği yapacak.

TYB İstanbul Şubesi'nin tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek olan etkinliğin yönetimini Aylık Baran Dergisi yazarlarından Handan Özduygu üstlenecek.
Söyleşide, Mim Kemal Öke'nin akademik birikimi, entelektüel yolculuğu ve kültürel meselelere dair yaklaşımları ele alınacak.

 

Etkinlik Detayları

Kültür sanat dostlarını bir araya getirecek olan söyleşinin zaman ve mekan bilgileri ise şöyle:

Tarih: 11 Haziran

Saat: 15.00

Yer: Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi

Adres: Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesi, Hoca Rüstem Sk. No: 6 Divanyolu-Sultanahmet

Girişlerin serbest olduğu etkinliğe tüm edebiyat ve düşünce severler davetlidir.

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