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TYB İstanbul, Erdem Bayazıt’ı mezarı başında anıyor

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi, Usta şair Erdem Bayazıt'ı vefatının yıl dönümünde mezarı başında anacak.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:45
TYB İstanbul, Erdem Bayazıt’ı mezarı başında anıyor

Usta şair Erdem Bayazıt, vefatının 10’uncu sene-i devriyesinde, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından mezarı başında anılacak. Buluşma 5 Temmuz Perşembe (yarın) saat 17.30’da Eyüp Sultan Mezarlığında gerçekleşecek.

Mavera dergisinin kurucularından ve Yedi Güzel Adam’dan biri olan usta şair Erdem Bayazıt, vefatının 10’uncu yılında TYB İstanbul tarafından yâd edilecek. Erdem Bayazıt'ın Eyüp Sultan Mezarlığındaki kabri başında 5 Temmuz Perşembe (yarın) günü gerçekleşecek program saat 17.30’da başlayacak. 

7 GÜZEL ADAM'DAN BİRİ

Kahramanmaraş'ta 1939'da doğan Bayazıt, öğrencilik yıllarında şiir yazmaya başladı. Edebiyat ve Mavera dergilerinin kurucuları arasında yer alan Bayazıt, 29 Kasım 1987 milletvekili seçimlerinde, Kahramanmaraş milletvekili seçildi. Yedi güzel adam'dan biri olarak kabul edilen Erdem Bayazıt'ın şiir ve yazıları, Açı, Hamle, Çıkış, Yeni İstiklal, Büyük Doğu, Edebiyat, Mavera, Yedi İklim ve Hece dergilerinde yayımlandı. Bayazıt, 5 Temmuz 2008'de İstanbul'da vefat etti.

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:45
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