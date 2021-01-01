TYB 2020 ödülleri sahiplerini buldu
Türkiye Yazarlar Birliğince (TYB) verilen “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri”nin sahipleri açıklandı.
“Hikaye” dalında “Gömleği Yalnız” kitabıyla Mustafa Şahin, şiirde “Bütün Ayrılıklar” kitabıyla Suavi Kemal Yazgıç, romanda “Kalbin Arka Odası” eseriyle Ayşegül Genç, deneme dalında “Benim Dağlarım” kitabıyla Dursun Çiçek bu yılın ödül alacak isimleri arasında yer aldı. Kültür ve sanat hayatına katkılarından dolayı da Prof. Dr. Yalçın Koç, Prof. Dr. Erol Göka ve Mustafa Ruhi Şirin “Üstün Hizmet Ödülü”ne değer bulundu.