Twitter'in eski CEO'su Dorsey'den küstah Türkiye açıklaması!

Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey, Twitter'da görevini yürüttüğü sırada, Türkiye'nin bazı kurallar için başvurduğunu ve bunun sonucunda kurallara uyulmaması durumunda Twitter'a erişim engeli getirme tehdidinde bulunduğunu belirtti.

TÜRKİYE'Yİ BASKICI VE YERSİZ BİR POLİTİKA İZLEMEKLE SUÇLADI

Dorsey Türkiye'nin yıllar içinde kendi ülkelerinde platformu farklı noktalarda kısıtladığını ve daha sonra bu yasakları kaldırdığını belirtti. Eski CEO ayrıca Türkiye'nin baskıcı ve yersiz bir politika izlediğini ve Twitter'ı kapatmakla tehdit ettiklerini söylerken açıklamalarına,

“Türkiye'den de de çok fazla talep geliyor. Türkiye’de onların mahkemelerin mahkemelerinde mücadele ettik ve genelde kazandık. Fakat bizi sürekli kapatmakla tehdit ediyorlardı” sözlerini ekledi.

TÜRKİYE'YE KARŞI FARKLI BİR TUTUM SERGİLİYOR!

Dünyanın en zengin insanı Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın sosyal medya devi Twitter'ı satın almasının ardından, uygulamanın ABD'deki seçimlere ve seçmenlere yönelik yaptığı algı operasyonları deşifre edilmişti.

Musk, açıkladığı veriler ile Twitter'ın algoritmik hareketler ile takipçileri yönlendirdiğini ortaya çıkarmıştı. Küresel güçlerin ABD'de uyguladığı algı operasyonunu şimdi de Türkiye'de uygulamak üzere harekete geçtiğini tespit edilmişti.

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ŞİRKET ŞUBAT AYINDAKİ ERİŞİM KARARI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Twitter mahkeme kararıyla belirli içeriklere erişim engeli koymuştu. Şirket yaptığı açıklamada "Twitter’a iletilen erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter'ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye'de bazı içeriklerin erişimine engelleme getirdik.

Politikalarımız çerçevesinde ilgili hesap sahiplerini bu işlemler hakkında bilgilendirdik. Engellenen içerikler dünyanın geri kalanında erişilir olmaya devam edecektir." demişti.

TWİTTER'I BİR YALAN MAKİNESİ OLARAK KULLANDILAR

Mart ayında Birleşmiş Milletler'in özel davetlisi olarak ABD'ye giden Emine Erdoğan'a yönelik Twitter üzerinden 'Meral Akşener'in partisi kurşunlanırken New York'ta alışverişe çıktı' iddiaları ortaya atılmıştı. Kısa bir süre sonra asılsız iddialar Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlanmıştı.

JACK DORSEY'İN YALANLARI HİNDİSTAN HÜKÜMETİNİ DE SİNİRLENDİRDİ

Kurucu ortak Jack Dorsey, Hindistan'ın da hükümetin çiftçi protestolarını ele alışını eleştiren hesapları kısıtlama emirlerine uymadığı takdirde Twitter'ı kapatmakla tehdit ettiğini söyledi.

Modi hükümetinde üst düzey bir yetkili olan Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Rajeev Chandrasekhar ise Dorsey'e tepki göstererek iddialarını "düpedüz yalan" olarak nitelendirdi.

Bakan yardımcısı "Kimse hapse girmedi ya da Twitter 'kapatılmadı' Dorsey'in Twitter rejiminin Hindistan hukukunun egemenliğini kabul etmekte bir sorunu vardı," dedi