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Teknoloji Twitter'dan Türkiye'ye provokasyon hazırlığı iddiası
Teknoloji

Twitter'dan Türkiye'ye provokasyon hazırlığı iddiası

Zaman zaman provokatif eylemlerin adresi olan sosyal medya platformu Twitter'ın Türkiye'de birçok siyasetçi ve sanatçıya mavi tık vermemesi buna karşın sahte hesaplara tık vermesi kuşku uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 03:45:00 -
Twitter'dan Türkiye'ye provokasyon hazırlığı iddiası

Twitter'ın mavi tik özelliğinde son dönemde kafa karıştıran uygulamalar dikkat çekiyor. Birçok siyasetçiyi, ünlüyü, sanatçıyı görmezden gelerek mavi tik vermeyen Twitter'ın, Türk kullanıcı profiliyle yeni açılan çok sayıda sahte hesaba mavi tik verdiği ortaya çıktı.

Söz konusu sahte hesaplardan bir bölümü Conspirador Norteno adlı bir sosyal medya kullanıcısı tarafından deşifre edildi. Bu olayın ardından Twitter o hesapları askıya aldı. Ancak askıya alınan hesapların buz dağının görünen yüzü olmasından endişe ediliyor.

Ayrıca mavi tik alınmış sahte hesaplarla sosyal medyada Türkiye'ye yönelik manipülasyonların yapılacağı, hatta, özellikle 2023 seçimlerine doğru Türkiye'ye düzenlenmek istenen operasyonlarda kullanılacağı ihtimali de sosyal medya kullanıcıları tarafından dile getiriliyor.

 

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