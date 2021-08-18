Twitter'dan Taliban açılımı

Afganistan tarihi bir süreçten geçiyor. 20 yıllık bir aradan sonra Taliban yeniden yönetimi ele aldı. Afgan halkının bir önceki Taliban dönemi deneyimi dolayısıyla özellikle başkent Kabil'de kaos ortamı hakim. Taliban muhalifleri ve yabancı ülkelerin çatısı altında çalışanlar, ülkeyi terk etmeye çalışıyor.

Dünya kamuoyunda tartışılan en önemli konulardan biri de Taliban'ın kadınlara yönelik uygulamaları.

İnsan hakları ve kadın hakları örgütleri özellikle sosyal medya üzerinden başta ABD ve AB'yi bölgedeki hak mahrumiyetlerine ve kötü muameleye karşı göreve çağırıyor.

Konu hakkında sosyal medya platformlarının tutumu da tartışma konusu.

"Tweet atmaya devam edebilirler"

Birçok sosyal medya platformu Taliban'a ait hesapları kapama kararı alırken, Twitter bu konuda farklı bir tutum sergiledi.

Taliban sözcülerinin aktif olarak kullandıkları hesaplardan kurallara uydukları sürece tweet atabilecekleri yönünde bir açıklama yapıldı.

Aynı şartlar altında, diğer Taliban yöneticilerinin de platformda hesap açabilecekleri ifade edildi.

Trump'ın hesabının kapatılması

Twitter yönetiminin bu 'hoşgörülü' tavrı eleştirilere neden olurken ABD eski başkanı Donald Trump'ın hesabının kapatılması akıllara geldi.

Twitter, 6 Ocak'ta yaşanan kanlı Konre baskınının ardından Trump'ın hesabını önce askıya almış daha sonra da kalıcı olarak kapatmıştı.

Facebook Taliban hesaplarını kapatacak

Facebook sözcüsü, BBC’ye yaptığı açıklamada, Taliban’ın ABD yasalarına göre terör örgütü olarak görüldüğünü ve tehlikeli örgütler politikaları uyarınca şirket hizmetlerinden faydalanmasının yasaklandığını bildirdi.

Sözcü, Taliban’a, temsilcilerine ait ya da onun adına açılan hesapların kapatılacağı ve grubu öven içerik ve paylaşımlarının kaldırılacağını aktardı.

Sözcü, yerel dilleri konuşan ve yerel bağlamlar hakkında bilgi sahibi olan bir grup Afgan uzmanla çalışarak platformda ortaya çıkan sorunların tespiti ve uyarılması konusunda yardım aldıklarını ifade etti.

Hükümetlerin tanınması konusunda kararlar almadıklarını vurgulayan sözcü, ancak "uluslararası toplum otoritesini" takip ettiklerinin altını çizdi.

Sözcü, söz konusu kararın Instagram ve WhatsApp için de geçerli olduğunu söyledi.

Taliban, mesajlarını yaymak için yıllardır sosyal medya platformlarını kullanıyor.