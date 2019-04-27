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Twitter'dan radikal karar! Tamamen değişiyor

Popüler sosyal medya platformu Twitter, yeni tasarlanmış arayüz tasarımıyla daha basit, daha sade bir görünüme kavuşuyor.

27 Nisan 2019 Cumartesi 19:01
Twitter'dan radikal karar! Tamamen değişiyor

Twitter, uygulamasına yenilikler yapmayı sürdürüyor. Son olarak, Twitter yeni tasarlanmış arayüz tasarımıyla daha basit, daha sade bir görünüme kavuşuyor. Twitter masaüstü tasarımında önemli değişiklikler yapılıyor.

Twitter masaüstü tasarımı yenileniyor!

Twitter’ın yeni masaüstü arayüz tasarımında üç yerine iki ayrı sütun yer alıyor. Arayüzün sol tarafından zaman çizelgesi bulunurken sağ tarafında ise, trend olan bazı konular hakkındaki içerikler yer alıyor. Zaman çizelgesinin yer değiştiriyor olması tasarım açısından oldukça önemli bir farklılık olarak değerlendiriliyor.


Yeni arayüz, bunun yanı sıra birçok yeni özellik daha sunuyor. Artık metin boyutu da rahatlıkla ayarlanabilecek. Ayrıca görmek istediğiniz tweet‘lerin sırasını da kendiniz belirleyebileceksiniz. Bunu son tweet‘ler olarak ya da başta popüler tweet‘ler olmak üzere iki farklı şekilde seçebiliyorsunuz.

Bu Twitter masaüstü arayüz güncellenmesinin kısa bir süre içerisinde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor. Tabi bu konu hakkında Twitter‘dan henüz bir resmi bilgi gelmiş değil. Belki de sevilmemesi durumunda bu arayüz güncellemesi tamamen geri çekilecek.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 19:01
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