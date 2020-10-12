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Aktüel Twitter'dan paylaştı: Yolu açık olsun
Aktüel

Twitter'dan paylaştı: Yolu açık olsun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Oruç Reis" sismik araştırma gemisinin Akdeniz'e demir almasına ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Altun, "Her seferinde ülkemiz, milletimiz kazandı. Durmak yok, yola devam. Oruç Reis'imizin yolu açık olsun" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 17:35:00 -
Twitter'dan paylaştı: Yolu açık olsun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'daki hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisinin Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını duyurduğu mesajını paylaştı.

Altun açıklamasında ise, "Bugünlere kolay gelmedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşılmaz denen engelleri bir bir aştık. Her seferinde ülkemiz, milletimiz kazandı. Durmak yok, yola devam. Oruç Reis'imizin yolu açık olsun" ifadesini kullandı.

 

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