Twitter'dan Macaristan'a şok!
Amerika Birleşik Devletleri merkezli sosyal paylaşım sitesi Twitter, Macaristan hükümetinin hesabını askıya aldı.
Macaristan hükümetinin Twitter hesabı askıya alındı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Macaristan hükümet sözcüsü Zoltan Kovacs, Twitter’ın herhangi bir uyarı olmaksızın, Macaristan hükümetinin resmi Twitter hesabı olan @AboutHungary’nin kapatıldığını açıkladı.
Açıklamayı da Twitter üzerinden yapan Kovacs, “Teknoloji devlerinin farklı fikirlere sahip olanları susturduğu güzel ve yeni dünya nihayet geldi.” diyerek eleştiride bulundu.
Açıklamasına ise gerekli adımların atıldığını ve Twitter'dan resmi bir açıklama beklediklerini bildirdi.