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Teknoloji Twitter’dan koronavirüs ile mücadele için yeni adım
Teknoloji

Twitter’dan koronavirüs ile mücadele için yeni adım

Twitter dün yaptığı açıklamada, COVID-19 aşıları hakkında yanlış veya yanıltıcı iddialarda bulunan tweetlerin ortadan kaldıracağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:45:00 -
Twitter’dan koronavirüs ile mücadele için yeni adım

Firma böylece toplumun kafa karıştırıcı ve yalan bilgilerle galeyana gelmesini önlemeyi hedefliyor.

Sosyal medya sitesi Twitter, yaptığı bir blog açıklamasında COVID aşısı ile ilgili yanlış bilgilendirmeye yönelik tweetlerin kaldırılacağını belirtti. Firma, “halkı kasıtlı olarak kontrol etmeyi amaçlayan veya komplo teorilerini barındıran tweetler kaldırılacaktır. Yanlış bir şekilde salgının var olmadığını veya “geniş çapta çürütülmüş” iddiaları benimseyen tweet’ler de kaldırılabilir” ifadelerini kullandı. Yeni politikanın uygulanmasına önümüzdeki hafta başlanılacağı aktarıldı.

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