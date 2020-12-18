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Teknoloji Twitter'dan koronavirüs aşısı kararı
Teknoloji

Twitter'dan koronavirüs aşısı kararı

Sosyal medya devi Twitter, 21 Aralık'tan itibaren Twitter'da bulunan koronavirüs aşısına dair yanlış bilgileri kaldırma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 00:28:00 -
Twitter'dan koronavirüs aşısı kararı

Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin yanlış bilgileri önlemek amacıyla yeni bir adım attı. Şirket, 21 Aralık tarihinden itibaren Twitter'da bulunan koronavirüs aşısına dair yanlış bilgileri kaldırma kararı aldı.

Yapılan açıklamada, gelecek haftadan itibaren koronavirüs aşısı hakkında zararlı, hatalı veya yanlış yönlendiren bilgileri içeren tüm paylaşımların kaldırılacağı belirtildi. Mikroblog sitesi, özellikle koronavirüs aşılarının nüfus kontrol etmeye ve nüfusa zarar vermeye yönelik olduğunu belirten iddialara değindi.

Ayrıca şirket, koronavirüsün gerçek olmadığını ve ciddi etkilerinin olmadığını savunan iddiaların da kaldırılacağını veya bu tarz paylaşımların 'asılsız söylenti', 'tartışmalı iddia', 'eksik veya kapsam dışı bilgi' gibi ifadelerle etiketleneceğini bildirdi.

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