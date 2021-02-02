Twitter'dan ikinci kez sansür! Bakan Soylu'dan beklenen adım geldi

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter kaosa ve ahlaksızlığa karşı tepki göstermeyin diyor...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter hesabında LGBTİ+'lar için "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!" ifadesini kullandığı paylaşımına, Twitter tarafından kısıtlama getirilirken, tweetine "nefret söylemi hakkındaki kurallarını ihlal ettiği" ibaresi konulmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylarla ilgili bugün resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Soylu "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var. Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin. Sizden beklentimiz, bilimsel başarı. Sizden beklentimiz, okul başarısı. Sizden beklentimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye'ye hazırlanmanızdır" dedi.

Twitter yine sansür uyguladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun üniversitedeki provokatif olaylar sonrasında "Tuzağa düşmeyin" uyarısıyla yaptığı paylaşıma Twitter'dan sansür geldi. Paylaşım "nefret davranışı hakkındaki Twitter kurallarını ihlal etti. Ancak Twitter, tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi" denilerek gösterimini kısıtladı.

Telegram'a çağırdı

Twitter tarafından 2. kez sansür uygulanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telegram çağrısında bulundu.

Soylu " Twitt*r s*nsür uyg*luy*r Telegr*m* gel*r mis*niz https://t.me/suleymansoylu" paylaşımını yaptı.