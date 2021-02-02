  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Twitter'dan ikinci kez sansür! Bakan Soylu'dan beklenen adım geldi
Siyaset

Twitter'dan ikinci kez sansür! Bakan Soylu'dan beklenen adım geldi

Twitter tarafından sansürlenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'ı da Ti'ye alarak beklenen adımı attı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 19:35:00 - 2021-02-02 19:39:52
Twitter'dan ikinci kez sansür! Bakan Soylu'dan beklenen adım geldi

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter kaosa ve ahlaksızlığa karşı tepki göstermeyin diyor...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter hesabında LGBTİ+'lar için "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!" ifadesini kullandığı paylaşımına, Twitter tarafından kısıtlama getirilirken, tweetine "nefret söylemi hakkındaki kurallarını ihlal ettiği" ibaresi konulmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylarla ilgili bugün resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Soylu "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var. Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin. Sizden beklentimiz, bilimsel başarı. Sizden beklentimiz, okul başarısı. Sizden beklentimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye'ye hazırlanmanızdır" dedi.

 

Twitter yine sansür uyguladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun üniversitedeki provokatif olaylar sonrasında "Tuzağa düşmeyin" uyarısıyla yaptığı paylaşıma Twitter'dan sansür geldi. Paylaşım "nefret davranışı hakkındaki Twitter kurallarını ihlal etti. Ancak Twitter, tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi" denilerek gösterimini kısıtladı.

Telegram'a çağırdı

Twitter tarafından 2. kez sansür uygulanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telegram çağrısında bulundu.

Soylu " Twitt*r s*nsür uyg*luy*r Telegr*m* gel*r mis*niz https://t.me/suleymansoylu" paylaşımını yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

K MARAŞLI

Dünyanın başının belası abd kendi içinizde birbirinizden bulun emiiiii... İnsanlık bir nefes alsın
  • Yanıtla

Can

Haberlere erisim yasagina benzemis tanidik geldi.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Altını olanlar dikkat! Sert değişim
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Sert değişim

Dün büyük bir düşüş yaşayan gram altında bugün de düşüş devam ediyor. Son 6 ayın en düşük seviyesinde olan gram altın şu sıralar 422 lira se..
Dolar alacaklar dikkat!! Uzman isim doların geleceği seviyeyi açıkladı
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat!! Uzman isim doların geleceği seviyeyi açıkladı

Dolar kurundaki dalgalanmalar sürerken finans analisti Cüneyt Paksoy, dikkat çeken bir tahminde bulundu.
Anten üretiminde rekor yerlilik oranına ulaştı
Ekonomi

Anten üretiminde rekor yerlilik oranına ulaştı

Savunma sanayii firması ASELSAN tarafından anten üretiminde yerlilik oranı yüzde 95’e çıkarıldı. Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) Sek..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay