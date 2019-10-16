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Twitter'dan FETÖ'cü Enes Kanter'e destek

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den "babam" diye bahseden Enes Kanter'in duygu sömürüsü yaptığı mesajını retweetleyerek desteğini belli etti.

16 Ekim 2019 Çarşamba 18:46
Twitter'dan FETÖ'cü Enes Kanter'e destek

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, paylaşımına Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey de reweetleyerek FETÖ'cülere desteğini ortaya koydu.

Duygu sömürüsü yaptı

Terörist Enes Kanter, Twitter hesabından yaptığı duygu sömürüsü mesajında, "5 yıldır ailemi görmedim ve konuşmadım. Babam hapiste. Kardeşlerim iş bulamıyor. Pasaportum iptal edildi. Ailem ülkeden ayrılamıyor. Her gün ölüm tehdidi alıyorum. Saldırı tacize uğruyorum. Endonezya'da kaçırılmaktan korkuyorum. ÖZGÜRLÜK ÖZGÜR DEĞİL" ifadelerini kullandı.

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'de Kanter'in bu mesajını retweetleyerek FETÖ'cülere destek verdi.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 18:46
  1. Enes Kanter
  2. Twitter
  3. Jack Dorsey
  4. Fetullah Gülen

YORUM YAZ

  • Şehitlerinde ailesi varŞehitlerinde ailesi var7 dk önce
    Sana en büyük özgürlük nefes almak. Nefes alıp şikayet edebiliyorsun sana çok bile. Ailesiymis mis mis . Git fetonun kollarında bul teselliyi senin ailen o
  • Murat gözükaraMurat gözükara19 dk önce
    Babasıymış.. Anan NERDE... Babam dediğin Zındık bekar.. BU nasıl iş... 
  • Yahudi Twitter Yahudi Twitter 22 dk önce
    Şaşırmadım
  • KOÇEKOÇE25 dk önce
    SENİNKİ AİLEDE15 TEMMUZDA VATANI İÇİN KAN VERENLERİNAİLELERİ YOKMUYDU EĞER 15 TEMMUZ GERÇEKLEŞSE İDİNE OLURDUKANSIZ KANI BOZUKLARBİDE BÖYLE DÜŞÜN
  • AliAli46 dk önce
    Allah bunlarin binbir türlü belasini versin insallah islam düsmanlari Türkiye düsmanlari

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