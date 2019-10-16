Twitter'dan FETÖ'cü Enes Kanter'e destek
ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den "babam" diye bahseden Enes Kanter'in duygu sömürüsü yaptığı mesajını retweetleyerek desteğini belli etti.16 Ekim 2019 Çarşamba 18:46
Teröristbaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, paylaşımına Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey de reweetleyerek FETÖ'cülere desteğini ortaya koydu.
Duygu sömürüsü yaptı
Terörist Enes Kanter, Twitter hesabından yaptığı duygu sömürüsü mesajında, "5 yıldır ailemi görmedim ve konuşmadım. Babam hapiste. Kardeşlerim iş bulamıyor. Pasaportum iptal edildi. Ailem ülkeden ayrılamıyor. Her gün ölüm tehdidi alıyorum. Saldırı tacize uğruyorum. Endonezya'da kaçırılmaktan korkuyorum. ÖZGÜRLÜK ÖZGÜR DEĞİL" ifadelerini kullandı.
Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'de Kanter'in bu mesajını retweetleyerek FETÖ'cülere destek verdi.
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