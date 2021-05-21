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Teknoloji

Twitter'dan bomba özellik! Kullanıma açıldı

Sosyal paylaşım sitesi olan Twitter, yeni özelliğini kullanıcılara açtı. Daha önce tanınan ve ünlü olan isimlere özel kılınan 'mavi tık' bundan sonra herkese açık olacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 16:39:00 - 2021-05-21 16:44:52
Twitter'dan bomba özellik! Kullanıma açıldı

Twitter, ‘mavi tik’ alma özelliğini bütün kullanıcıları için açtı. ‘Mavi tik’ daha önce müzisyenler, politikacılar, içerik üreticileri gibi işlerinde popüler insanlarda bulunuyordu.

Twitter’da profilinizde mavi tik bulunması yaptığınız iş ya da etkinlikler tarafından tanınan ve bilinen birisi olduğunuzu belirtiyor.

Twitter mavi tik programını yaklaşık dört yıl önce askıya almıştı.

Webtekno’da yer alan habere göre programı yeniden başlayacağını duyuran şirket, ayrıntıları da paylaştı. Yeni ve güncellenmiş sistem sayesinde kullanıcılar kolaylıkla başvurularını tamamlayıp profillerinin yanına mavi tik alabilecek.

Mavi tik nasıl alınır?

‘Mavi tık’ alabilmek için telefon numarası ve e-posta hesabıyla onaylanmış, aktif bir Twitter hesabına sahip olmak ve Twitter’ın size sunduğu kategorilerden birini seçmek gerekiyor. Eğer hesabınız temel yeterlilikleri karşılıyorsa ayarlar sekmesinde hesap bölümünde başvuru sekmesini görebiliyorsunuz. Buradaki formu doldurmanız ve gerekli kimlik bilgileri gibi bilgileri vermeniz gerekiyor.

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