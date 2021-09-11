Twitter'da yeni özellik devreye girdi

Twitter, bir süredir halka kapalı olarak test ettiği 'emojilerle tepki' özelliğini dünyada ilk kez Türk kullanıcılara açtı. Şu anda Türkiye'deki Twitter kullanıcılarının bir kısmı tweet'lere hızlı şekilde emojilerle tepki gönderebiliyor. Bu sistem hızlı reaksiyonvermek isteyenler için büyük avantaj sağlıyor.

Platform şimdi de otomatik hesap olarak geçen bot hesaplar için yeni etiketleri test ediyor. Böylece kullanıcılar profil kısmında hesaplara ilişkin detayları görebiliyor.

Konuyla alakalı blog sayfası üzerinden yapılan açıklama ise şu şekilde:

Twitter'da görebileceğiniz otomatik hesaplara örnek olarak, aşı randevularını bulmanıza yardımcı olan botlar ve afet erken uyarı sistemleri verilebilir. Bu hesaplar otomatik olduklarını size bildirdiğinde, onlarla etkileşime geçtiğinizde amaçlarını daha iyi anlarsınız.

Ek olarak şirket bir de Topluluklar özelliği üzerinde çalışıyor. Facebook gruplar mantığıyla çalışan bu sistem, ilk etapta cilt bakımı, astroloji, spor ayakkabılar ve köpekler gibi alanlara özel sohbet gruplarının başlatılması beklenirken kapsam alanının önümüzdeki süreçte genişleyeceği kesin. Twitter'ın asıl amacı ise Topluluklar özelliğini Facebook Gruplar'a rakip hale getirmek.

Kaynak: Yenişafak