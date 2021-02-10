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Teknoloji Twitter'da ‘ücretli’ dönem başlıyor! İlk açıklama geldi
Teknoloji

Twitter'da ‘ücretli’ dönem başlıyor! İlk açıklama geldi

Twitter ekstra özellikler için ücret talep etmeyi planlıyor. Ücretli üyelik modeli üzerinde çalışmalara başlayan sosyal medya platformu konu hakkında ilk açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 12:01:00 - 2021-02-10 12:10:13
Twitter'da ‘ücretli’ dönem başlıyor! İlk açıklama geldi

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter, popüleritesine rağmen reklam gelirlerinde istediği seviyede artışın yaşanmaması sonrası alternatif yollar aramaya başladı.

Bloomberg’in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, mikro blog platformu ekstra özellikler için ücretli aboneliğe geçmeyi planlıyor.

Aynı habere göre, Twitter’ın planları arasında şirketin bünyesinde bulunan TweetDeck için ekstra ücret almak da bulunuyor.

Twitter’dan açıklama

Bloomberg’in haberi sonrası Twitter’dan konu ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada Twitter’ın gelir ürünleri sorumlusu Bruce Falck gelirlerin artırılması için pek çok projenin masada olduğu bilgisinin altı çizildi.

Söz konusu açıklamada ücretli modelin bu opsiyonlardan biri olduğu, ancak şu an için farklı opsiyonların erken keşif aşamasında olduğunu dile getirdi.

Falck bu yıl içinde Twitter’ın masadaki opsiyonlardan birisini hayata geçirmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

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