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Teknoloji Twitter’da sesli sohbet nasıl yapılır?
Teknoloji

Twitter’da sesli sohbet nasıl yapılır?

Twitter’da grup konuşması nasıl yapılır? Twitter’da grup konuşması var mı? Sosyal medya devi Twitter kullanıcıları özellikle de koronavirüs salgını sürecinde arkadaşlar arası ya da iş görüşmeleri için grup görüşme özelliğini merak ediyordu. Twitter’dan kullanıcılarını sevindirecek müjde geldi. Peki Twitter’da sesli sohbet nasıl yapılır? Twitter’da nasıl grup konuşması yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-12-22 08:09:00 - 2020-12-22 08:10:15
Twitter’da sesli sohbet nasıl yapılır?

Whatsapp, Facebook, Zoom kullanıcılarına özenen Twitter kullanıcıları, sesli ve grup konuşmaları için bizim başımız kel mi, Twitter’da grup görüşme özelliği neden yok? diyerek sitemlerini dile getiriyordu. Sosyal medya devi Twitter, kullanıcılarının bu isteğine kulak tıkamadı ve harekete geçti. Twitter, bir tür sesli sohbet odası olan Spaces özelliğini hayata geçiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda çok konuşulan “Fleets” adlı hikayeler özelliğini kullanıcılarla paylaşan Twitter, şimdi ise “Spaces” adlı bir sesli sohbet yöntemi üzerinde çalışmalar yapıyor. Şimdilik yalnızca iOS için kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test edilen özellikle, kullanıcılar sesli görüşmeler yapabilecek. 

Twitter’da Spaces özelliği ile görüntülü konuşma nasıl yapılacak?

Whatsapp kullanıcıları görüntülü konuşmayı 8 kişi ile gerçekleştirebiliyor. Twitter Spaces özelliği ile sadece iki kullanıcı veya bir grup içerisinde sunmaya hazırlanıyor. Bunun yanında sesli sohbeti başlatmış olan bir kullanıcı, oluşturacağı özel bağlantı sayesinde diğer kullanıcıları sohbete dahil edebilecek. Bu sayede sohbete dahil olan kullanıcılar, kimi zaman konuşmacı veya dinleyici olarak seçilebilecek. Henüz test aşamasında olan Spaces'ın ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

 

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