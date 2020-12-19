Twitter'da mavi tik dönemi başlıyor! Tarih belli oldu

Sosyal medya devi Twitter, geçtiğimiz haftalarda mavi tik alma işlemini tekrar başlatacağını duyurmuştu. Yaklaşık 3 yıl kadar önce doğrulama rozeti dağıtmayı bırakan mikroblog sitesi, herkesin beklediği bu özelliğin 2021'de tekrar başlayacağını açıklamıştı. Şirket, şimdi de mavi tik alma seçeneği için başvuruları alacağı tarihi açıkladı.

Twitter Blog sayfası üzerinden yapılan açıklamada, mavi tik almayı içeren doğrulama politikasının yenilenmesiyle birlikte 20 Ocak 2021'de başvuruların tekrar alınmaya başlanacağı bildirildi. Ayrıca mavi tik alma işlemine dair bazı bilgiler de paylaşıldı.

Bu bilgilere göre, doğrulama sürecinde başvuru sahipleri kimliklerini doğrulayacak ve bir kategori seçecek. Ancak Twitter, bir yandan doğrulama rozetleri dağıtırken bir yandan da doğrulama rozetlerini kaldıracak.

Twitter politikası uyarınca, kuralları ciddi şekilde veya tekrar tekrar ihlal eden hesaplardan mavi tik işaretleri kaldırılabilecek. Bu tür hesaplar, duruma göre değerlendirilecek.