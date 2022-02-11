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Teknoloji Twitter'da erişim sorunu! Resmi açıklama geldi
Teknoloji

Twitter'da erişim sorunu! Resmi açıklama geldi

Çok sayıda Twitter kullanıcısı bir süreliğine Twitter'a erişim sağlayamadı. Dünya çapında ve masaüstü sürümde yaşanan erişim sorunu kısa bir süre sonra sona erdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 22:03:00 -
Twitter'da erişim sorunu! Resmi açıklama geldi

Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar "Bir hata oluştu ama endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim." uyarısıyla karşı karşıya kaldı.

Çok sayıda kullanıcı Twitter'a neden erişim sağlanamadığını merak ediyor. Problemle alakalı olarak Twitter'ın çöktüğü düşünüldü. Twitter'daki kısa süreli sorun dünya çapında yaşandı.

Resmi açıklama geldi

Söz konusu problemin masaüstü sürümde yaşandığı, Twitter uygulamasında sorun olmadığı görüldü. Twitter'daki erişim sorunuyla ilgili açıklama da geldi.

Twitter'dan yapılan açıklamada "Zaman çizelgelerinin yüklenmesini ve Tweetlerin gönderilmesini engelleyen teknik bir hatayı düzelttik. Artık her şey normale dönmeli." denildi.

 

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