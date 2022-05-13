  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fenalaşan sürücünün aracını vatandaşlar durdurdu! Dünya bu videoyu konuşuyor

MHP'lilerin aklıyla alay eden anket! Demirtaş'a skandal oran

Çin'i sarstı... Tam bitti derken yeni varyant çıktı! Türkiye'ye uyarı

Ünlü oyuncu Canan Kaftancıoğlu’nu destekleyenlere tepki gösterdi “Sorsan ‘vatanı seviyoruz’ derler”

Rus oligarklar tek tek ortadan kaldırılıyor! Kurbağa zehri de var

HDP ve Davutoğlu, Canan Kaftancıoğlu'na arka çıktı

Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nu parlatmak için devreye girdi

Hakan Bayrakçı'dan flaş Kılıçdaroğlu iddiası

Konutla Türk vatandaşlığına geçme alt limiti değişti

Parkta düzenlenen Patili Dostlar Güzellik Yarışması'nda dehşet! Başıboş bırakılan köpek 3,5 yaşındaki bebeği gözünden ısırdı
Teknoloji Twitter'da değişim başladı
Teknoloji

Twitter'da değişim başladı

Ünlü girişimci Elon Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın aldıktan sonra sosyal medya devinden ayrılık haberleri de gelmeye başladı. Şirket, iki üst düzey yöneticisi ile yolların ayrıldığını doğruladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 10:29:00 -
Twitter'da değişim başladı

ABD'li milyarder girişimci Elon Musk'ın satın almasından sonra sosyal medya devi Twitter'da üst düzey 2 ayrılığın yaşandığı bildirildi. CEO Parag Agrawal, çalışanlarına gönderdiği bir e-postada, şirketin 2 yöneticisi ile yolların ayrıldığını duyurdu

Ayrılanlar arasında sosyal medya platformunun tüketici ürünleri başkanı Kayvon Beykpour ve gelirleri denetleyen Bruce Falck yer alıyor. Her iki yönetici de işten çıkarıldıklarını, bunun kendi kararları olmadığını doğruladı. 7 yıldır şirkette çalıştığını belirten Beykpour, babalık iznindeyken işine son verileceğinin kendisine bildirildiğini, hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Falck da ayrılığını Twitter'da yaptığı paylaşımla duyurdu. Attığı tweeti daha sonra silen Falck'ın platformdaki bio'sunda artık 'işsiz' yazdığı görülüyor.

Agrawal, firmanın kurucusu Jack Dorsey'in görevi bırakmasının ardından Aralık ayında CEO olarak göreve başlayınca iki yöneticiyi de bu rollere yerleştirmişti.
Bir Twitter sözcüsü, BBC'ye verdiği demeçte, "Sorumlu ve verimli olduğumuzdan emin olmak adına işçilik dışı maliyetleri geri çekiyoruz. Bu haftadan itibaren geçerli olmak üzere, kritik iş rolleri dışında çoğu işe alım operasyonunu duraklatıyoruz" dedi.

CEO Agrawal de şirketin bu süreçte mevcut tüm iş tekliflerini gözden geçireceğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay