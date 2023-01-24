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Teknoloji Twitter'a gelecek yenilikleri duyurdu
Teknoloji

Twitter'a gelecek yenilikleri duyurdu

Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sosyal medya platformuna gelecek yeni özelliklerin müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 06:58:00 -
Twitter'a gelecek yenilikleri duyurdu

Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz aylarda sosyal medya devi Twitter'ı satın almış ve yüzlerce çalışanın işine son vererek yoğun bir çalışma temposunun içine girmişti.

Twitter'ı satın alır almaz bazı değişikler yapan Musk, gelecek günlerde platforma yeni özellikler ekleneceğini duyurdu.

Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, platforma gelecek yeni özellikleri paylaştı.

Twitter’daki reklamların çok sık gösterildiğini ve çok yer kapladığını belirten Musk, gelecekte tamamen reklamsız bir Twitter Blue aboneliği olacağını söyledi.

Elon Musk, dünyanın dört bir yanından çok ilgili çekici paylaşımlar yapıldığını ve birçok kullanıcının bu paylaşımlardan mahrum kaldığını söyledi.

Gelecek haftalarda Twitter’a gelecek olan başka bir özellik ile birlikte kullanıcılar, farklı dillerde paylaşılan gönderileri de kendi dillerine çevrilmiş bir şekilde, ana sayfada önerilenler bölümünde görebilecek.

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