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Teknoloji Twitter yönetiminden, Elon Musk'a karşı geri adım
Teknoloji

Twitter yönetiminden, Elon Musk'a karşı geri adım

Twitter, Elon Musk ile bir anlaşmaya varmak için görüşmeler yürütüyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 12:07:00 -
Twitter yönetiminden, Elon Musk'a karşı geri adım

Twitter, kendisini Elon Musk'a satmak için görüşmelerde bulunuyor ve bir anlaşmanın bu hafta sonuçlandırılabileceği değerlendiriliyor.

Twitter'ın Elon Musk ile görüşmeye başlaması, şirketin tavrında Musk'ın 10 gün önce yaptığı 43 milyar dolar büyüklüğündeki tekliften bu yana büyük bir değişim olduğu anlamına geliyor.

WSJ'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ,Twitter yönetimi ile Elon Musk, sunulmuş olan teklifi değerlendirmek için hafta sonu bir araya geldiler. Kaynaklar, müzakerelerde hala zorlu konular bulunduğunu ve bir anlaşmaya varılmasının garantisi olmadığını da ifade ettiler.

Müzakerelerde Musk'ın Twitter için ne kadar ödemesi gerektiği konusunda odaklanılması bekleniyor.

Twitter ilk çeyrek mali sonuçlarını perşembe günü açıklayacak.

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