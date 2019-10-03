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Twitter yöneticisinin İngiliz ordusunda görev yaptığı ortaya çıktı!

Twitter’ın Ortadoğu ve Afrika “editöryal politikasından sorumlu yöneticisinin” İngiliz ordusunun bilgi savaşı biriminde görev yaptığı ortaya çıktı.

03 Ekim 2019 Perşembe 01:53
Twitter yöneticisinin İngiliz ordusunda görev yaptığı ortaya çıktı!

Twitter’ın Ortadoğu ve Afrika “editöryal politikasından sorumlu yöneticisinin” İngiliz ordusunun bilgi savaşı biriminde görev yaptığı ortaya çıktı.

Gordon MacMillan, 77. Tugay’daki rolünü kendi LinkedIn profilinde şöyle ifşa etti:

"Siyaset ve uluslararası ilişkilere çok ilgi duyuyorum ve Britanya ordusunun ölümcül olmayan angajman yöntemlerinde uzman 77. Tugayı’nda yedek subayım."

Middle East Eye adlı haber sitesinin MacMillan’ın bu görevini ortaya çıkarmasının ardından söz konusu paragrafın son kısmı silindi.

Profilinde MacMillan’ın Twitter’da 6 yıldır çalıştığı ve Temmuz 2016’dan bu yana platformun Avrupa, Ortadoğu ve Afrika editöryal politika sorumlusu olduğu yazıyor.

MacMillan’ın herkesin görebileceği profilinde, 77. Tugay’ın şubat ayında hacklendikten sonra gizli hale getirilen resmi Twitter hesabından bazı etkileşimler yer alıyor.

77. Tugay, aralarında 15. Psikolojik Operasyonlar Grubu ve Medya Operasyonları Grubu’nun da bulunduğu askeri birimlerin yeniden yapılandırılması sırasında Ocak 2015’te kurulmuştu.

Yetkililer o dönem gazetecilere yaptıkları açıklamada, tugayın “bilgi çağında savaşmak” için Facebook ve Twitter dahil sosyal medyayı kullanacağını söylemişti.

Birlikler “muvazzaf ve yedek askerlerin en yeteneklilerini” kullanarak “dinamik anlatılar vasıtasıyla davranış tarzını şekillendirme araçları” sunacaktı.

Ordudaki yedekler, düzenli orduyu yılda en az 19 gün destek sağlayan sivil uzmanlar da dahil yarı zamanlı gönüllüleri içeriyor.

77. Tugay internet sitesinde görevlerinin, “bilgi faaliyetinin planlanması” ve “düşman analizinin” yapılmasının yanı sıra “algıları etkilemek için hedef kitlelerle yakın ilişki kurmak” ve “davranış tarzlarını etkilemeyi amaçlayan” ürünler geliştirmek olduğu ayrıntılarıyla anlatılıyor.

Sitede şu ifadeler yer alıyor:

"Amacımız, karşı güçlerin ve düşmanların davranışlarını aktarmak için öldürücü olmayan angajman yöntemlerinin yanı sıra askeri olmayan meşru vasıtaları kullanarak modern savaş durumunun zorluklarına meydan okumaktır. 77. Tugay bir değişim elçisidir."

Britanya Savunma Bakanlığı, MacMillan’ın kesin rol üstlendiğini doğrulamadı ancak bu kişinin yedek subayların “çıkar çatışması tebligatını” imzaladığını bildirdi.

Ordu sözcüsü, “Üst düzey uzmanların beceri ve deneyimlerinden yararlanmak için muhtelif sivil mesleklerden uzman yedek personel istihdam ediyoruz (...) Sosyal medya platformu olarak kullanmanın dışında 77. Tugay’la Twitter arasında herhangi bir ilişki veya anlaşma bulunmamaktır” dedi.

Twitter açıklama yaptı

The Independent’a açıklamada bulunan Twitter sözcüsü de “açık, tarafsız ve bağımsız bir hizmet” sunduklarını ve yaptıkları incelemede MacMillan’ın orduda yedek subay olarak hizmet etmesinin şirketin politikalarını ihlal etmediği sonucuna ulaştıklarını belirtti.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Veri hizmetlerimizin, gözetleme amacıyla veya kişilerin mahremiyet beklentilerine aykırı herhangi bir şekilde kullanılmasına izin vermiyoruz (...) Çalışanlarımızı, şirket prensipleriyle uyumlu olması koşuluyla kurum dışı gönüllü hizmet fırsatlarını takip etmeleri hususunda teşvik ediyoruz (...) Hangi kaynaktan gelmiş olursa olsun, orduya dair devlet destekli yabancı bilgi operasyonlarıyla ilgili tüm tweet’leri ve hesapları tedbirli davranarak yayımlıyoruz."

Kaynak: Independent Türkçe
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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 01:53
  1. Ordu
  2. Gordon MacMillan
  3. İngiliz ordusu
  4. Britanya ordusu
  5. Twitter

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