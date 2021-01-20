Twitter ve Periscop’a yasak mı geldi?

Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya ağlarının reklam almasına yasak getirildi. Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya şirketleri ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan karar hakkında neler söyledi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan "Dileriz ki hala temsilcisini bildirmeyen Twitter ve Pinterest de hemen gerekli adımları atarlar" dedi.

Sosyal medya reklam yasağı ne zaman yürürlüğe girmişti?

Konu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan “1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren yasanın 3'ncü aşaması olan 'Reklam Yasağı', Resmî Gazete'de yayımlandı. 7253 sayılı yasa gereği Türkiye'ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketleri, artık ülkemizden reklam alamayacak” açıklamasını yaptı.

Peki yasağa uymayan Twitter ve Periscop’u neler bekliyor?

Reklam yasağının uygulamasını; BTK, BDDK, TCMB, VDK ve ilgili tüm kamu kurumlarımız hassasiyetle denetleyecek. Ayrıca reklam veren şirketlere de ceza kesilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağların bant genişliğinin daraltılması en son istediğimiz yol" diye açıklamada bulundu.