Twitter ücretli mi olacak? Twitter üye girişi ücretli mi?

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter, popüleritesine rağmen reklam gelirlerinde istediği seviyede artışın yaşanmaması sonrası alternatif yollar aramaya başladı.

Bloomberg’in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, mikro blog platformu ekstra özellikler için ücretli aboneliğe geçmeyi planlıyor. Aynı habere göre, Twitter’ın planları arasında şirketin bünyesinde bulunan TweetDeck için ekstra ücret almak da bulunuyor.

Twitter ücretli mi olacak? Twitter’dan açıklama geldi

Bloomberg’in haberi sonrası Twitter’dan konu ile ilgili açıklama yapıldı. Bloomberg’e gönderdiği açıklamada Twitter’ın gelir ürünleri sorumlusu Bruce Falck gelirlerin artırılması için pek çok projenin masada olduğu bilgisinin altı çizildi.

Söz konusu açıklamada ücretli modelin bu opsiyonlardan biri olduğu, ancak şu an için farklı opsiyonların erken keşif aşamasında olduğunu dile getirdi. Falck bu yıl içinde Twitter’ın masadaki opsiyonlardan birisini hayata geçirmeyi planladığını da sözlerine ekledi.