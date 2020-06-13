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Gündem

Twitter, Türkiye'de yasaklanacak mı? AK Parti'den açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter'ın hesapları askıya alması sonrası sosyal medya platformunun Türkiye'de yasaklanacağına dönük endişelerin yersiz olduğunu söyledi. Ünal, Türkiye'nin, Çin ve İran gibi yasakçı bir tavır değil; özgürlük, kontrol ve tedbiri benimseyeceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 12:11:00 -
Twitter, Türkiye'de yasaklanacak mı? AK Parti'den açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter'ın hesapları askıya alması sonrası sosyal medya platformunun Türkiye'de yasaklanacağına dönük endişelerin yersiz olduğunu söyledi. Ünal, Türkiye'nin, Çin ve İran gibi yasakçı bir tavır değil; özgürlük, kontrol ve tedbiri benimseyeceğini belirtti.

Ünal, CNN Türk'te yayınlanan programda konuyla ilgili yine sosyal medya üzerinde gündeme gelen soruları yanıtladı; Twitter'ın yasaklanmasının söz konusu olmayacağını kaydetti.

'Twitter tarafsız bir platform olmadığını ortaya koydu'

Mahir Ünal, ABD'li sosyal medya platformu Twitter'ın Türkiye'den hesapları askıya almasına ve buna 'gerekçe' sunduğu rapora tepki gösterdi.

Ünal, "Bu hesaplarla ilgili bir rapor hazırlanıyor. Raporun hazırlanma biçimi de ilginç. Kendi sundukları data üzerinden bir inceleme yaptığınızda, yeşil küre kullanan hesaplar olmadığı görülüyor. Raporun son derece ideolojik kaygılarla hazırlandığı ortada." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "Twitter, Amerikan yargısına göre tarafsız bir platform. Herhangi bir şekilde içeriklere müdahalesi söz konusu olamaz. Tarafsız bir platform olarak, sadece veri sağlayıcı. Twitter bu kararla tarafsız bir platform olmadığını ortaya koydu. Barış Pınarı Harekatına destek vermenin kapatma nedeni olması kabul edilebilir mi?" ifadelerini kullandı.

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