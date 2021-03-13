  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin'den Karabağ hamlesi

Bakan Koca'dan 'evde sağlık hizmeti' paylaşımı

DEVA Partisi kongresinde gazeteciler ve görevliler arasında gerginlik

Fatih Erbakan'dan 'Mısır' açıklaması: D-8 üyesi bir ülke olduğu göz önünde bulundurulmalı

Türkiye'ye işgalci diyen Avrupa Parlamentosu'na sert tepki: Sınırlarınızı biz koruyoruz!

Sözde akademisyenlerden sırt dönme eylemi: Çoğu öğrenci bile çıkmayan provokatörler için çağrı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden Demirtaş ve Kavala küstahlığı!

Feminist milletvekili suçun tamamını yükledi: Erkeklere akşam sokağa çıkma yasağı getirilsin

İslam ile alay edip Erbaş'a iftira atan Çapa: Utanmadan yine kafayı çıkarttı!

Meral Akşener'den bir skandal daha! HDP'lilere böyle akıl verdi
Teknoloji Twitter Spaces nedir ve özellikleri nelerdir?
Teknoloji

Twitter Spaces nedir ve özellikleri nelerdir?

Ocak ayında Türkiye’de kullanımı yaygınlaşan Clubhouse uygulamasına Twitter’dan rakip uygulama geldi. Clubhouse uygulaması, sosyal medya üzerinde kullanıcıların birbirleriyle sesli sohbetler yaparak etkileşimde olmasını sağlıyor. Twitter, Clubhouse uygulamasıyla aynı işlevi gören Twitter Spaces uygulamasını geliştirdi. Peki, Twitter Spaces nedir ve özellikleri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-13 13:11:00 -
Twitter Spaces nedir ve özellikleri nelerdir?

Twitter Spaces uygulaması, Twitter üzerinden zaten test sürümü olarak kullanılan bir uygulamaydı. Sadece IOS kullanıcılarının kullanabildiği Twitter Spaces uygulamasına, Android kullanıcılarından tepki gelmesi üzerine uygulamanın herkese açık olması için Twitter uygulamayı geliştireceğini açıkladı. İşte merak edilen haberin detayları…

Twitter Spaces nedir ve özellikleri nelerdir?

Twitter Spaces uygulaması, sesli ve görüntülü mesajlar atarak kullanıcıların iletişim kurmasını sağlayan Twitter’ın geliştirdiği bir uygulamadır. Twitter Spaces uygulamasının nisan ayında hazır olabilmesi için Twitter, test çalışmalarına başladığını duyurdu.

Twitter Spaces, uygulamasıyla bir grup kişi sesli ve görüntülü konuşma yapabileceği odalar bulunacak. Sesli sohbete diğer kullanıcılar davet edilebildiği gibi sohbette yer alan kişiler dinleyici ya da konuşmacı olarak katılabilecek. Ayrıca Twitter Spaces’te yayıncılara bahşiş verilmesi sağlanarak yayın yapan kişiler bu şekilde para kazanabilecek.

Tip JAr isimli uygulama ile yayın yapan kişilere Cash App, Pay Pal, Venmo ve Bandcamp gibi uygulamalarla para aktarımı sağlanabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İBB Meclisi'nde tepki: Ne zaman olacak anlayamadık
Gündem

İBB Meclisi'nde tepki: Ne zaman olacak anlayamadık

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti grubu adına Bilim Teknoloji Haftası ve Tıp Bayramı..
AÖL seçmeli derslerden sınava girecekler hangi kitaplardan sorumlu?
Eğitim

AÖL seçmeli derslerden sınava girecekler hangi kitaplardan sorumlu?

AÖL 1. dönem sınavları 25 Şubat - 1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. AÖL 1.dönem sınav sonuçları da açıklandı. AÖL öğrencileri şimd..
WSJ raporu dünyaya servis etti! İran gemilerini hedef aldılar
Dünya

WSJ raporu dünyaya servis etti! İran gemilerini hedef aldılar

Wall Street Journal, İsrail'in 2019 yılından bu yana 10'dan fazla İran gemisini hedef aldığını yazdı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay