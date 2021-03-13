Twitter Spaces uygulaması, Twitter üzerinden zaten test sürümü olarak kullanılan bir uygulamaydı. Sadece IOS kullanıcılarının kullanabildiği Twitter Spaces uygulamasına, Android kullanıcılarından tepki gelmesi üzerine uygulamanın herkese açık olması için Twitter uygulamayı geliştireceğini açıkladı. İşte merak edilen haberin detayları…

Twitter Spaces nedir ve özellikleri nelerdir?

Twitter Spaces uygulaması, sesli ve görüntülü mesajlar atarak kullanıcıların iletişim kurmasını sağlayan Twitter’ın geliştirdiği bir uygulamadır. Twitter Spaces uygulamasının nisan ayında hazır olabilmesi için Twitter, test çalışmalarına başladığını duyurdu.

Twitter Spaces, uygulamasıyla bir grup kişi sesli ve görüntülü konuşma yapabileceği odalar bulunacak. Sesli sohbete diğer kullanıcılar davet edilebildiği gibi sohbette yer alan kişiler dinleyici ya da konuşmacı olarak katılabilecek. Ayrıca Twitter Spaces’te yayıncılara bahşiş verilmesi sağlanarak yayın yapan kişiler bu şekilde para kazanabilecek.

Tip JAr isimli uygulama ile yayın yapan kişilere Cash App, Pay Pal, Venmo ve Bandcamp gibi uygulamalarla para aktarımı sağlanabilecek.