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Teknoloji Twitter Periscope uygulamasını kapatma kararı aldı
Teknoloji

Twitter Periscope uygulamasını kapatma kararı aldı

Sosyal medya devi Twitter, canlı yayın uygulaması Periscope'u kapatma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 02:57:00 -
Twitter Periscope uygulamasını kapatma kararı aldı

Canlı yayın uygulaması Periscope, bir süredir, kapatılacağı iddialarıyla gündemdeydi. Nitekim söylentiler doğru çıktı ve Twitter, canlı yayın uygulaması Periscope'u kapatma kararı aldı.

Konuyla ilgili şirket tarafından yayınlanan blog yazısında "Geçtiğimiz birkaç yılda, Periscope kullanımının azaldığını gördük ve uygulamayı destekleme maliyetinin zamanla artacağını da biliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Scope ya da Periscope olarak adlandırılan uygulama, Mart 2021 tarihinden itibaren kapatılacak. Bugünden itibaren ise Periscope'ta yeni hesap kaydı oluşturulamayacak. Halihazırda uygulamayı kullanan kişiler ise videolarını ve verilerini indirebilecek.

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