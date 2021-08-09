Twitter paylaşımını değerlendiren emniyet ekipleri, tacizciyi yakaladı!

HASAN EĞRİGÖZ ANKARA

Bir vatandaşın sosyal medya hesabından, “Arkadaşlar Urfa'da tehlikeli bir sapık var” şeklindeki paylaşımını değerlendiren Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bu paylaşıma verilen cevaplar üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, müşteki ve tanıkların vermiş oldukları ifadeler doğrultusunda şüpheli Y.U’yu yakaladı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından konuyla yapılan yazılı açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Twitter isimli sosyal medya platformundan ‘Arkadaşlar Urfa'da tehlikeli bir sapık var’ şeklinde atılan Tweet ve bu Tweete verilen cevaplar üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, müşteki ve tanıkların vermiş oldukları ifadeler doğrultusunda Şüpheli Y.U Paşabağı Mahallesinde yakalanmıştır. 09.08.2021 günü çıkarılmış olduğu mahkemece ‘Cinsel Taciz Suçundan’ tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” ifadelerine yer verildi.