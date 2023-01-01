Twitter ofis kirasını ödeyemedi! İcralık oldu

ABD'nin San Francisco kentindeki Twitter merkez ofisinin kirası ödenmeyince mülk sahibi, sosyal medya platformunu mahkemeye verdi.

ABD medyasının verdiği habere göre,Twitter'ın mal sahibine 136 bin 250 dolar kira borcu bulunuyor.

Alacağın tahsili için Twitter'a icra davası açıldı.

Twitter'ın Seattle ofisi için de benzer bir durum ile karşılaşılmış; mülk sahibi, ofis için tahliye kararı aldırmıştı.

7 bin 500 çalışanın neredeyse yarısı işten çıkarılmış, kalanlar da evden çalıştırılmaya başlamıştı.

Şirket, aralık ayı başında da iki özel uçuşun ödemesini yapmayı reddettiği için dava edildi. Twitter'dan davalara ilişkin henüz açıklama gelmedi.