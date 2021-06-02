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Teknoloji Twitter, Nijerya Devlet Başkanı'nın hesabını askıya aldı
Teknoloji

Twitter, Nijerya Devlet Başkanı'nın hesabını askıya aldı

ABD merkezli sosyal paylaşım uygulaması Twitter, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin resmi hesabını, isyancılara karşı "soykırım" tehdidinde bulunduğu şikayetleri üzerine askıya aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 21:14:00 -
Twitter, Nijerya Devlet Başkanı'nın hesabını askıya aldı

ABD merkezli sosyal paylaşım uygulaması Twitter, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin resmi hesabını, isyancılara karşı "soykırım" tehdidinde bulunduğu şikayetleri üzerine askıya aldığını bildirdi.

Twitter'dan yapılan açıklamada, Buhari'nin ülkedeki isyancılara yönelik paylaşımının şirket politikalarını ihlal ettiği belirtilerek hesabının 12 saat boyunca kapatıldığı kaydedildi.

Twitter’a cevap Nijerya Enformasyon Bakanı Lai Muhammed’den geldi. Muhammed, Twitter'ın kurallarının evrensel olmadığını belirterek, "Devlet Başkanı bir durum hakkında endişeleniyorsa, bunu dile getirme özgürlüğüne sahiptir." ifadelerini kullandı.

Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik dün, 1967-70 yılları arasında ülkede 1 milyon kişinin ölüme neden olan sivil savaşı hatırlatarak, "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." paylaşımında bulunmuştu.

Twitter'ın 6 Ocak Kongre baskınından sonra eski ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabını, 3 Kasım 2020 seçimleri hakkında yanlış bilgi yaydığı ve halkı isyana teşvik ettiği gerekçesiyle süresiz olarak kapatması da "ifade özgürlüğü" bağlamında tartışmalara neden olmuştu.

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Yorumlar

siyonist kuklasi turkiye dilusmani pslkopat m.b. zayed buna oldukca sefkatli!!! NEDEN ACEBA!

patron ve dusman ortak olabilir mi:))
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